WBA підвищила у статусі екссуперника українця: хто поб'ється за вакантний титул

Зірковий Джарон Енніс отримав новий статус від WBA. Непереможений американський боксер став суперчемпіоном організації.

Тепер Енніс повинен захистити титул у бою проти обов'язкового претендента. Раян Гарсія та Роландо Ромеро отримають шанси битись за вакантний пояс організації, повідомляє 24 канал із посиланням на WBA.

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Хто стане суперником Енніса

Джарон Енніс захищатиме титул суперчемпіона у бою проти Шахрама Гіясова, який є офіційним обов'язковим претендентом.

Раніше узбецький боксер поступився титульним поєдинком, щоб американець провів об'єднавчий бій проти литовського боксера Еймантаса Станіоніса. За правилами WBA Енніс протягом 120 днів провести бій з Гіясовим.

Також переможець протистояння Енніс – Гіясов повинен битись проти переможця пари Гарсія – Ромеро.

Цікаво. Джарон Енніс бився проти Карена Чухаджяна. Американець здолав українського боксера одноголосним рішенням суддів.

Поєдинок за вакантний титул чемпіона WBA, після того як Енніса підвищили у статусі, у напівсередній вазі між Раяном Гарсією та Роландо Ромеро відбудеться 2 травня.