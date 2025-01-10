Впевненість зашкалює: Хірн назвав єдиного боксера, який здатний перемогти Усика

Керівник компанії "Matchroom Boxing" Едді Хірн продовжує гнути свою думку щодо можливостей Джея Опетая. Британський промоутер називає австралійського боксера єдиним бійцем у світі, який може перемогти Олександра Усика.

Едді Хірн впевнений, що Джею Опетаї до снаги завдати Олександру Усику першої поразки у кар'єрі українця. Також авторитетний промоутер видав дивну заяву у бік непереможного українського боксера, пише 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

Варто дізнатись Промоутер розповів, через скільки часу може відбутись бій Усик – Опетая

Хірн високо оцінює можливості Опетая

На думку Хірна, тепер Усик проводить поєдинки лише із тими суперниками, які принесуть йому великі гонорари. Хоча раніше Олександр запевнив, що у кар'єрі бокс і його досягнення стоять у нього на першому місці, а не зароблені гроші.

Зараз єдиним боксером, який здатний перемогти Усика, є Джей Опетая. Спочатку йому потрібно показати, що він може конкурувати у хевівейті. Подивіться зараз на Усика, йому потрібні тільки ті бої, які приноситимуть гроші. Я думаю ми зможемо організувати бій Усика з Опетаєю. Спочатку ми плануємо організувати бій Опетаї проти Хільберто Раміреса,

– заявив Едді Хірн.

Довідка. 8 січня 2025-го року Джей Опетая провів бій проти Девіда Ніка із Нової Зеландії. Поєдинок відбувся в Австралії. Зустріч закінчилась вже у 4-му раунді, коли Опетая брутально вирубив Ніка. Девід завалився на канвас рингу та втратив свідомість.

Також Едді Хірн назвав орієнтовний термін, через який можуть провести бій Усик – Опетая. За його словами, уболівальники не побачать двобій у цьому 2025-му році.