Сам Джей Опетая раніше розповів, що мріє про бій проти Олександра Усика. Однак австралійський боксер тверезо оцінив свій рівень на тлі досягнень непереможного українця.

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Термін до проведення бою Усик – Опетая

Едді Хірн навіть запевняв, що Опетая є єдиним боксером у світі, який може завдати першої поразки у кар'єрі Усику. Тепер авторитетний промоутер розповів, коли може відбутись бій між Усиком та Опетая, інформує 24 Канал із посиланням на Boxingnews 24.

Якщо опиратись на слова Хірна, то поєдинок не відбудеться у 2025-му році.

Опетая стане абсолютним чемпіоном у крузервейті, а потім постарається це повторити у хевівейті. Повірте мені, через 12-18 місяців бій між Джеєм Опетайєю та Олександром Усиком стане найбільшою класикою в історії боксу,

– сказав Хірн.

Нагадаємо, що 8 січня потенційний суперник Усика провів бій проти новозеландського боксера Девіда Ніка в Австралії. За підтримки рідних трибун Опетая брутально нокаутував суперника вже у 4-му раунді. Джей так потряснув Девіда, що опонент впав на канвас рингу та знепритомнів.