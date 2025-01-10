Сам Джей Опетая ранее рассказал, что мечтает о бое против Александра Усика. Однако австралийский боксер трезво оценил свой уровень на фоне достижений непобедимого украинца.

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Срок до проведения боя Усик – Опетая

Эдди Хирн даже уверял, что Опетая является единственным боксером в мире, который может нанести первое поражение в карьере Усику. Теперь авторитетный промоутер рассказал, когда может состояться бой между Усиком и Опетая, информирует 24 Канал со ссылкой на Boxingnews 24.

Если опираться на слова Хирна, то поединок не состоится в 2025-м году.

Опетая станет абсолютным чемпионом в крузервейте, а затем постарается это повторить в хевивейте. Поверьте мне, через 12-18 месяцев бой между Джеем Опетайей и Александром Усиком станет самой большой классикой в истории бокса,

– сказал Хирн.

Напомним, что 8 января потенциальный соперник Усика провел бой против новозеландского боксера Дэвида Ника в Австралии. При поддержке родных трибун Опетая брутально нокаутировал соперника уже в 4-м раунде. Джей так потряс Дэвида, что оппонент упал на канвас ринга и потерял сознание.