Известный промоутер назвал один из предстоящих боев Джея Опетая "лучшим поединком в первом тяжелом весе". Речь идет о встрече с Хильберто Рамиресом, которая могу состояться уже в начале мая 2025-го года, пишет 24 Канал со ссылкой на Boxing News 24/7.

Читайте также Два короля: боксера, который бросил вызов Усику, сравнили с непобедимым украинцем

Хирн о возможности боя Усик – Опетая о возможности боя Усик

После чего Эдди Хирн в своем комментарии назвал условие, при котором Джей Опетая может выйти в ринг против Александра Усика. Для встречи с непобедимым украинцем сначала австралийскому боксеру нужно получить звание абсолютного чемпиона мира.

Многие говорят о поединке Опетаи против Усика. У этого поединка будет большая раскрутка, и я считаю, что в стилистическом плане это потрясающий бой. Мы можем получить определенный импульс для этого поединка, только если Джей станет абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе – это то, что сделал Усик,

– сказал промоутер.

"Усик был абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, а потом поднялся в супертяжелый дивизион и стал абсолютом там. Поэтому если Джей победит Дэвида Ньику, далее побьет Хильберто Рамиреса, а затем завоюет титул WBC, то после этого мы можем начать вызывать Александра Усика", – добавил Хирн.

Напомним, что 8 января Джей Опетая безжалостно нокаутировал в 4-м раунде новозеландского боксера Дэвида Ника. Опетая защитил свой чемпионский пояс IBF в крузервейте, а его соперник оказался на канвас ринга и потерял сознание.

К слову. Ранее Опетая признался, что что мечтает о бое с Александром Усиком, но очень трезво оценил свои шансы на получение этого поединка.

Добавим, что в СМИ были слухи о планах Усика вернуться в крузервейт, где как раз бьется Опетая.