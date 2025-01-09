Сначала Джей Опетая отправил соперника в нокдаун, из которого Дэвид Ник сумел выйти и продолжить бой. Однако выглядел новозеландец совсем плохо, чем воспользовался австралийский боксер и начал добивать Ника.

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Опетая сравнили с Усиком

Дэвид завалился на канвас ринга и потерял сознание. Джей Опетая защитил титул IBF в крузервейте. После боя его триумфатора сравнили с Александром Усиком, который в 2024-м нанес два подряд поражения Тайсону Фьюри, которые для британца стали первыми в карьере, пишет 24 Канал со ссылкой на аккаунт DAZN Boxing в соцсети Х.

Два короля,

– подписали фото боксеров в DAZN Boxing.

Напомним, что Джей Опетая есть в списке тех боксеров, которые выразили свое желание подраться против Усика. Правда, для боя против австралийца Александру нужно опуститься в крузервейт. Поговаривали, что непобедимый украинец планирует снова боксировать в крузервейте.

Пока окончательно неизвестно, кто станет следующим соперником Усика и вообще, когда украинец вернется в ринг. Не исключено, что в 2025-м году обидчик Фьюри даст реванш Даниэлю Дюбуа, если тот 22 февраля защитит титул IBF в хевивейте против Джозефа Паркера.