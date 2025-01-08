Британский боксер Дерек Чисора прокомментировал возможный реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Бывший соперник украинца дал прогноз на победителя этого поединка, пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

Интересно "Это поединок за наследие": известный промоутер нашел неожиданного соперника для Усика

Чисора о реванше Усик – Дюбуа

Чисора оценил шансы своего земляка на победу над Усиком.

Сможет ли Дюбуа победить Усика? Конечно. Учитывая то, как сейчас дела у Дюбуа, так, почему бы и нет?

– заявил Дерек Чисора.

Справка. 31 октября 2020-го года Дерек Чисора провел перенесенный бой против Александра Усика. Боксеры провели весь бой, а судьи единогласно отдали победу украинцу. После поединка Чисора посетил раздевалку Усика с бургерами. Этот поступок изрядно оценил Александр.

Напомним, что Усик уже встречался с Дюбуа в августе 2023-го года. Тот поединок в польском городе Вроцлав длился 9 раундов и закончился победой украинца техническим нокаутом.

Чтобы претендовать на бой против Усика Дюбуа сначала следует защитить пояс IBF в своем следующем поединке против Джозефа Паркера, который состоится 22 февраля.