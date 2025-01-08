Амер Абдалла назвал боксера, с которым бы хотел увидеть следующий бой Александра Усика. Речь идет о чемпионе WBC в крузервейте Баду Джека, пишет 24 Канал со ссылкой на Worldboxingnews.

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Кого приписываются в соперники Усику

Промоутер вспомнил, как когда-то они пытались организовать бой Усика против Джека, но процесс был сорван. Тем более, что ранее была информация, что Усик хочет опуститься в крузервейт.

Мы пытались организовать бой с Усиком, но этого не произошло. Усик – небольшой супертяж. Баду не может подраться с такими большими ребятами, как Фьюри или Джошуа, а вот с Усиком может. Усик хочет вернуться в крузервейт и против Джека был бы замечательный бой, мне бы хотелось организовать этот бой. Это поединок за наследие. Поэтому да, этот бой может пройти в будущем,

– отметил промоутер.

К слову. Баду Джек – 41-летний шведский боксер, который провел профи-ринге уже 34 боев, в которых одержал 28 побед (17 – нокаутом). Также за спиной Джека 3 поражения и 3 мировые.

Отметим, что чемпионский пояс Джек получил в бою против Илунги Макабу из Конго. Шведский боксер дважды по ходу встречи отправлял соперника в нокдаун, а в 12-м раунде заставил рефери досрочно прекратить бой – победа Баду Джека техническим нокаутом. Благодаря этой победе боксер не только получил титул WBC, но и стал старейшим чемпионом мира в первом тяжелом весе.

Перед Усиком открывается целый шорт-лист из возможных соперников, в котором уже есть имена Даниэля Дюбуа, Джея Опетая, Чжана Чжилея и других.