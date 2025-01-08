Британський боксер Дерек Чісора прокоментував можливий реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Колишній суперник українця дав прогноз на переможця цього двобою, пише 24 Канал із посиланням на Daily Mail.

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Чісора про реванш Усик – Дюбуа

Чісора оцінив шанси свого земляка на перемогу над Усиком.

Чи зможе Дюбуа перемогти Усика? Звісно. З огляду на те, як зараз справи у Дюбуа, так, чому б і ні?

– заявив Дерек Чісора.

Довідка. 31 жовтня 2020-го року Дерек Чісора провів перенесений бій проти Олександра Усика. Боксери провели весь бій, а судді одноголосно віддали перемогу українцю. Після поєдинку Чісора завітав у роздягальню Усика із бургерами. Цей вчинок неабияк оцінив Олександр.

Нагадаємо, що Усик вже зустрічався із Дюбуа у серпні 2023-го року. Той двобій у польському місті Вроцлав тривав 9 раундів та закінчився перемогою українця технічним нокаутом.

Аби претендувати на бій проти Усика Дюбуа спершу слід захистити пояс IBF у своєму наступному поєдинку проти Джозефа Паркера, який відбудеться 22 лютого.