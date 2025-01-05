Цього разу про бій проти Олександра Усика висловився 29-річний австралійський боксер Джей Опетая. Раніше про цей можливий двобій висловлювався промоутер Ентоні Джошуа.

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Опетая мріє про битву проти Усика

Тоді Едді Хірн розповів, кого із боксерів хотів би бачити наступним суперником непереможного українця. І назвав авторитетний промоутер прізвище Опетаї. Тепер сам боксер із Австралії взяв слово та прокоментував ці гучні заяви про зустріч із Усиком, пише 24 Канал з посиланням на The Independent.

Джей тверезо оцінив свої шанси та можливості на проведення цього бою проти колишнього "абсолюта" хевівейту.

Я хочу цього бою, на всі 100%, але мені потрібно виконати роботу у наступному поєдинку. Я зараз готуюся до боїв за об'єднання титулів у крузервейті, думаю тільки про цей. Бій проти Усика – це щось інше, якщо він відбудеться. Очевидно, що це бій, про який я можу тільки мріяти, тому це було б чудово. Ми б сіли з командою і ухвалили б це рішення, але зараз це просто чутки,

– сказав Опетая.

Довідка. Джей Опетая провів на професійному ринзі 26 поєдинків, у яких здобув 26 перемог (20 – нокаутом). Востаннє виходив у ринг проти британця Джека Мессі, у якому оформив перемогу у 6-му раунді.

У коментарі Джей згадує свій наступний бій, який відбудеться вже 8 січня 2025 року. Опетая повинен був провести обов'язковий захист титулу IBF проти німця Хусейна Джинкари. Однак останній отримав травму ноги та не зможе вийти у ринг проти чемпіона світу. Його у ринзі замінить 29-річний Девід Н'їка із Нової Зеландії.

Цікаво, що Опетая бився в андеркарді першого бою Усика проти Ф'юрі, який відбувся 18 травня 2024-го року в саудівському Ер-Ріяді. Джей провів реванш проти Майріса Брієдіса. Австралійський боксер знову переміг за одноголосним рішенням суддів, здобувши вакантний пояс IBF та титул журналу The Ring у першій важкій вазі.