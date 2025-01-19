Бій за три титули: потенційний суперник Усика очолить "Битву промоутерів"

Вже влітку 2025-го року на прихильників боксу чекає цікавий вечір боксу. У Саудівській Аравії відбудеться "Битва промоутерів".

Це буде протистояння двох авторитетних промоутерів – Едді Хірна та Оскара де ла Хойї. Обидва будуть мати у своєму розпорядженні по 5 слотів боксерів, які проведуть поєдинки одне проти одного.

Оце так Потенційного суперника Усика застерегли від бою проти українського чемпіона

Хто очолить "Битву промоутерів"

Повідомляється, що очолить цей вечір боксу бій Джея Опетая, який є у списку потенційних суперників Олександра Усика. Цей буде битва за три чемпіонські титули у крузервейті. Австралійський боксер, який володіє поясом IBF, вийде у ринг проти чемпіона світу за версіями WBO та WBA Хільберто Раміреса, інформує 24 Канал із посиланням на The Ring.

Мені здається, що протистояння Опетая – Рамірес стане найкращим поєдинком із усіх можливих. Ми поспілкувалися з усіма зацікавленими сторонами і можемо підтвердити, що цей бій стане частиною майбутнього івенту,

– заявив Едді Хірн.

Відзначимо, що організацією цього турніру 5х5 буде займатись Керівник Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх.

Цікаво. У Хірна вже є негативний досвід у такому змаганні. Промоутер Ентоні Джошуа ("Matchroom") 1 червня 2024-го року "всуху" програв Френку Воррену ("Queensberry") – 0:10. Цього разу Едді Хірн спробує реабілітуватись за провал.

Нагадаємо, що Опетая вже кинув виклик на бій Усику. Джей заявив, що чекає дзвінка від команди українського чемпіона світу, якщо ця битва їм потрібна. Однак для цього Джею потрібно здобути декілька чемпіонських титулів та перейти у хевівейт. Або ж Усику повернутись у крузервейт.

Додамо, що 8 січня 2025-го року Опетая брутально нокаутував новозеландця Девіда Ніка у 4-му раунді. Джей провів успішний захист чемпіонського титулу. Натомість Усик відпочиває після двох поспіль перемог над Тайсоном Ф'юрі та чекає, чи буде битись у реванші проти Даніеля Дюбуа, у якого 22 лютого 2025-го року бій проти Джозефа Паркера.