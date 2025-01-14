Застерегли Джея Опетая від бою проти Олександра Усика журналісти Boxingnews 24. На думку представників ЗМІ, в австралійського боксера просто не буде шансів на перемогу у поєдинку проти кривдника Тайсона Ф'юрі, інформує 24 Канал.

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Чому Опетаю не слід битись із Усиком

Журналісти пригадали зустріч обох боксерів на церемонії нагородження The Ring Awards 2024, яка відбулась 11 січня 2025-го року. У пресі відзначили антропометричні дані бійців, які були на користь українського чемпіона. Тому Джей не зможе скористатись своїми габаритами, на які звик покладатись у крузервейті.

На сайті заявили, що стиль боксу, який сповідує Опетая, дуже комфортний для Олександра.

Ба більше, його стиль може призвести до того, що Усик його легко переможе. Опетая використовує гібридний стиль, який українець часто бачив за роки своїх аматорських боїв в Україні, тому легко його подолає. У будь-якому разі, австралійцю не варто виходити на ринг з Усиком. Навіть якщо Опетая набере масу, він буде дрібним на рингу. Немає сприятливого результату для австралійця. Він – не другий Евандер Холіфілд. У Джея немає такого таланту,

– йдеться у новині.

Нагадаємо, що для того, аби фанати побачили цей двобій Усик потрібно повернутись у крузервейт. У ЗМІ раніше повідомляли, що такий камбек є у планах українця.

До слова. 8 січня Джей Опетая захистив свій титул IBF у крузервейті, брутально нокаутувавши Девіда Ніка із Нової Зеландії у 4-му раунді. Суперник Опетая навіть втратив свідомість.

Попри такі застереження від журналістів, авторитетний промоутер Едді Хірн впевнений, що саме Опетая є єдиним боксером, який здатний перемогти Усика. Він вже навіть припустив, коли Усик може зійтись в одному ринзі із Опетаєю.