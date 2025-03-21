Суперником Джея Опетаї став Клаудіо Скуео. Маловідомий італієць, який також, як і австралієць, йде без поразок, повідомляє 24 канал із посиланням на Matchroom Boxing.

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Коли відбудеться бій

Бій між Джеєм Опетаєю та Клаудіо Скуео відбудеться у Голд-Кост в Австралії. Проведення титульного поєдинку заплановано на 13 травня 2025 року.

Опетая битиметься проти Скуео / Фото Matchroom Boxing

Зазначимо, що Клаудіо Скуео раніше бився тільки в Італії. Минулого року боксер здобув титул чемпіона IBF Europe, здолавши Нікласа Рясанена із Фінляндії.

Джей Опетая востаннє бився 8 січня 2025 року. Австралійський боксер нокаутував Девіда Н'їку у четвертому раунді поєдинку та захистив титул чемпіона світу за версією IBF у крузервейті.