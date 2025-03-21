Можливий суперник Усика проведе титульний бій: що відомо
- Джей Опетая захищатиме чемпіонські пояси IBF та Ring у важкій вазі проти Клаудіо Скуео.
- Останній бій Опетаї відбувся 8 січня 2025 року, де він нокаутував Девіда Н'їку в четвертому раунді.
Джей Опетая найближчим часом повернеться у ринг. Австралійський боксер захищатиме чемпіонські пояси IBF та Ring у важкій вазі.
Суперником Джея Опетаї став Клаудіо Скуео. Маловідомий італієць, який також, як і австралієць, йде без поразок, повідомляє 24 канал із посиланням на Matchroom Boxing.
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Коли відбудеться бій
Бій між Джеєм Опетаєю та Клаудіо Скуео відбудеться у Голд-Кост в Австралії. Проведення титульного поєдинку заплановано на 13 травня 2025 року.
Опетая битиметься проти Скуео / Фото Matchroom Boxing
Зазначимо, що Клаудіо Скуео раніше бився тільки в Італії. Минулого року боксер здобув титул чемпіона IBF Europe, здолавши Нікласа Рясанена із Фінляндії.
Джей Опетая востаннє бився 8 січня 2025 року. Австралійський боксер нокаутував Девіда Н'їку у четвертому раунді поєдинку та захистив титул чемпіона світу за версією IBF у крузервейті.