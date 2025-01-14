І це не Дюбуа: Усик назвав суперника, з яким може провести бій

Олександр Усик поки що насолоджується відпочинком із родиною, але й про своє боксерське майбутнє не забуває. Український боксер припустив, з яким суперником міг би зійтись на одному ринзі.

Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, WBC та IBO обрав суперника. І це не чемпіон світу за версією IBF у хевівейті Даніель Дюбуа.

Оце так Потенційного суперника Усика застерегли від бою проти українського чемпіона

Кого із боксерів назвав Усик

Олександр Усик не виключив, що у майбутньому проведе бій проти Джея Опетая. Хоча український боксер наголосив, що наразі усі його думки виходять поза межі рингу, повідомляє 24 Канал із посиланням на IFL TV.

Бій з Опетаєю? Це можливо, Опетая – чудовий боксер. Але зараз я не думаю про бокс. Я думаю тільки про відпочинок і червоне вино. Зараз я відпочиваю і стараюся не думати про бокс. Так, я повернуся на ринг і продовжу боксувати,

– розповів Усик.

Раніше австралійський боксер тверезо оцінив свої шанси на бій проти Усика. Попереду в Опетая ще декілька цілей, які потрібно виконати, аби стати претендентом на поєдинок із непереможним українцем. Та й Усику потрібно офіційно опуститись в іншу вагу. Наразі Джей володіє титулом IBF у крузервейті, який він 8 січня захистив у бою проти Девіда Ніка.

Промоутер Едді Хірн вже навіть назвав ймовірний термін проведення бою Усик – Опетая.

Нагадаємо, що Усик отримав виклик від Дюбуа після свого переможного реваншу із Тайсоном Ф'юрі. У 2023-му Олександр вже перемагав "Динаміта".