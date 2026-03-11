Дворазова олімпійська чемпіонка Британії жорстоко нокаутувала суперницю у "нокауті року"

Дворазова олімпійська чемпіонка з тхеквондо Джейд Джонс успішно дебютувала у боксі. У Дербі (Англія) вона перемогла американську зірку реаліті–шоу Єгипт Крісс нокаутом у другому раунді.

Бій відбувся в рамках Misfits Duel 2 на арені Vaillant Live. Крісс є донькою легендарних хіп-хоп виконавців: Ентоні Крісса з Naughty by Nature та Сандри Дентон із Salt-N-Pepa, повідомляє BBC.

Чому саме цей нокаут став вірусним?

В одному з епізодів поєдинку вона виконала дуже рідкісну для боксу комбінацію – три однакові удари поспіль, три ліві хуки. Останній удар влучив надзвичайно чисто просто в щелепу суперниці.

Після цього суперниця буквально впала обличчям уперед, і момент виглядав дуже драматично. Жорсткий нокаут у дебютному поєдинку справив сильне враження на глядачів.

Саме цей епізод – три ліві хуки поспіль і видовищне падіння – миттєво розлетівся по соціальних мережах і спортивних сайтах, ставши одним із найобговорюваніших моментів бою, а коментатори бою назвали це "нокаутом року".

Хто така Джейд Джонс?