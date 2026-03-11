Бій відбувся в рамках Misfits Duel 2 на арені Vaillant Live. Крісс є донькою легендарних хіп-хоп виконавців: Ентоні Крісса з Naughty by Nature та Сандри Дентон із Salt-N-Pepa, повідомляє BBC.
Чому саме цей нокаут став вірусним?
В одному з епізодів поєдинку вона виконала дуже рідкісну для боксу комбінацію – три однакові удари поспіль, три ліві хуки. Останній удар влучив надзвичайно чисто просто в щелепу суперниці.
Після цього суперниця буквально впала обличчям уперед, і момент виглядав дуже драматично. Жорсткий нокаут у дебютному поєдинку справив сильне враження на глядачів.
Саме цей епізод – три ліві хуки поспіль і видовищне падіння – миттєво розлетівся по соціальних мережах і спортивних сайтах, ставши одним із найобговорюваніших моментів бою, а коментатори бою назвали це "нокаутом року".
Хто така Джейд Джонс?
Валлійська спортсменка, яка вже вписала своє ім'я в історію спорту. Вона – дворазова олімпійська чемпіонка з тхеквондо, яка здобула золото на Літніх Олімпійських іграх 2012 та 2016 років.
Після виступів на Літніх Олімпійських іграх 2020 та 2024 років спортсменка вирішила розпочати новий етап у своїй кар'єрі – перейти до професійного боксу.
За данними Mirror, нині вона тренується у місті Ліверпуль під керівництвом колишнього професійного боксера Стівена Сміта.
Її перший бій на професійному боксерському рингу став дебютом у новому виді спорту й одразу привернув значну увагу.