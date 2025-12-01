Пол сенсаційно назвав потенційних суперників: вибір шокує Усика

Вже 19 грудня 2025 року Джейк Пол проведе зіштовхнеться в одному ринзі з Ентоні Джошуа. Напередодні бою блогер назвав боксерів, яких бачить своїми потенційними опонентами.

Джейк Пол не лише назвав усіх, а й вчергове заговорив про свою майбутню перемогу над Ентоні Джошуа. Пол-молодший впевнений, що нокаутує Ей Джея вже у першому раунді, передає 24 Канал із посиланням на The Schmo.

Оце так Доведеться мене вбити, – Пол розповів, як Джошуа зможе його зупинити

Яких суперників розглядає Джейк Пол?

Окрім цього блогер заговорив про плани на наступний 2026 рік. Джейк назвав доволі несподіваних боксерів, які у його списку потенційних суперників.

Канело, Кроуфорд, Тайсон Ф’юрі – ось імена. Але я думаю, що Джошуа та Канело – два найбільші імені, з якими я можу вийти в ринг у цьому виді спорту прямо зараз,

– відповів Пол.

Пол кидав виклик Усику?

Раніше Джейк оприлюднив свій спортивний план на найближчі 5 років у своєму профілі у соцмережі Х. Одним із пунктів була перемога над Усиком. Водночас Олександр сам висловлював своє бажання вийти в октагон проти Пола-молодшого. Українець хотів би спробувати свої сили проти Джейка у бою за правилами змішаних єдиноборств. Навіть повідомлялось, що такий двобій може відбутись у 2026-му році.

На цей план відреагував сам український чемпіон.

"Чудовий план, Джейку, але я не буду на п'ятому місці – лише на першому. Скоро я закінчу з боксом, а після цього чекатиму на тебе в клітці. Побачимо, чи є у тебе яйця, чи все насправді тільки хайп", – відповів українець.

Що відомо про бій Пола проти Джошуа?