"Ми врятували ваші дупи": Джейк Пол нахабно відповів хейтерам перед боєм у Парижі

Джейк Пол / Фото Getty Images
Боксер-блогер Джейк Пол повернеться на ринг у поєдинку проти французького чемпіона кікбоксерського промоушену Glory Седріка Думбе. На медіазаходах у Парижі американець зазнав гучного освистування з боку вболівальників.
Епатажний боєць не став терпіти такий прийом і висловив авдиторії усе, що про неї думає. При цьому пролунало чимало образ та посилань на Другу світову війну, пише 24 Канал.
Гнівна промова Пола у Парижі
Полу дуже не сподобалась реакція натовпу на його появу на пресконференції перед зустріччю з місцевим улюбленцем Седріком Думбе.
Американець гнівно заявив, що увесь захід міг би відбутися взагалі у дистанційному форматі, і він шкодує, "що всі сюди приперлися". Він також порадив французам свистіти та гудіти лише на свою адресу і кинувся розповідати про події понад 80-річної давнини.
Мій прадід загинув у Другій світовій. Заткніть пельки! Ми врятували ваші с***і дупи! Замовкни, Париж! Без мене та моєї родини вас би тут, б***ь, взагалі не було! Закрийте свої с***і роти
Що Пол пообіцяв зробити з Думбе
Попри неприємну атмосферу, блогер віддав належне своєму супернику, назвавши його "крутим, неймовірним хлопцем". Але водночас самовпевнено зазначив, що Думбе "полетить у глухий нокаут на Святвечір".
Також Джейк Пол висміяв досвід француза у кікбоксингу, сказавши, що "ноги йому знадобляться тільки для пересування". І похвалився, що нібито змусить опонента вивчити "дуже-дуже жорсткий урок".
Двобій Пола і Думбе відбудеться у Дубаї 24 грудня. Востаннє блогер виходив на ринг 19 грудня 2025 року і був нокаутований Ентоні Джошуа: британець тоді зламав супернику щелепу.
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