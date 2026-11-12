"Ми врятували ваші дупи": Джейк Пол нахабно відповів хейтерам перед боєм у Парижі

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Епатажний боєць не став терпіти такий прийом і висловив авдиторії усе, що про неї думає. При цьому пролунало чимало образ та посилань на Другу світову війну, пише 24 Канал.

Гнівна промова Пола у Парижі

Полу дуже не сподобалась реакція натовпу на його появу на пресконференції перед зустріччю з місцевим улюбленцем Седріком Думбе.

Американець гнівно заявив, що увесь захід міг би відбутися взагалі у дистанційному форматі, і він шкодує, "що всі сюди приперлися". Він також порадив французам свистіти та гудіти лише на свою адресу і кинувся розповідати про події понад 80-річної давнини.

Мій прадід загинув у Другій світовій. Заткніть пельки! Ми врятували ваші с***і дупи! Замовкни, Париж! Без мене та моєї родини вас би тут, б***ь, взагалі не було! Закрийте свої с***і роти– вибухнув Джейк Пол.

Що Пол пообіцяв зробити з Думбе

Попри неприємну атмосферу, блогер віддав належне своєму супернику, назвавши його "крутим, неймовірним хлопцем". Але водночас самовпевнено зазначив, що Думбе "полетить у глухий нокаут на Святвечір".

Також Джейк Пол висміяв досвід француза у кікбоксингу, сказавши, що "ноги йому знадобляться тільки для пересування". І похвалився, що нібито змусить опонента вивчити "дуже-дуже жорсткий урок".

Двобій Пола і Думбе відбудеться у Дубаї 24 грудня. Востаннє блогер виходив на ринг 19 грудня 2025 року і був нокаутований Ентоні Джошуа: британець тоді зламав супернику щелепу.