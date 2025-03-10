"Вдарив голову і намагався кинути": українського боксера звинуватили у брудному бою

У ніч проти 9-го березня український боксер Арнольд Хегай провів бій проти Джоета Гонсалеса. Поєдинок закінчився поразкою Хегая за роздільним рішенням суддів: 96-93, 94-95 та 97-92.

Український "Термінатор" зазнав другої поразки в кар'єрі та втратив другий рядок у рейтингу WBO. Натомість Джоет Гонсалес завдяки перемозі вчетверте битиметься за титул чемпіона світу.

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Американський боксер поділився враженнями від поєдинку проти Арнольда Хегая. Гонсалес зізнався, що український боксер вів трохи брудний бій, інформує 24 Канал із посиланням на Boxing Scene.

Хегай був хороший. У нього удари вище середнього рівня. Він трохи брудний боєць. Мені довелося бути обережним, бо були деякі брудні моменти, але рефері його попереджав. Він ударив мене головою, намагався кинути. Він нервував. Виявився міцнішим, ніж я очікував,

– розповів Джоет.

Відзначимо, що за спиною 32-річного Хегая 22 звитяг (14 – нокаутом), а також поєдинок проти казаха Залілова звівся внічию.

Нагадаємо, що напередодні цього бою Арнольд мав справжні чемпіонські цілі, але поразка від Гонсалеса їх зруйнувала.