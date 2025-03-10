Украинский "Терминатор" потерпел второе поражение в карьере и потерял вторую строчку в рейтинге WBO. Зато Джоэт Гонсалес благодаря победе в четвертый раз будет драться за титул чемпиона мира.

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Украинец удивил Гонсалеса

Американский боксер поделился впечатлениями от поединка против Арнольда Хегая. Гонсалес признался, что украинский боксер вел немного грязный бой, информирует 24 Канал со ссылкой на Boxing Scene.

Хегай был хорош. У него удары выше среднего уровня. Он немного грязный боец. Мне пришлось быть осторожным, потому что были некоторые грязные моменты, но рефери его предупреждал. Он ударил меня головой, пытался бросить. Он нервничал. Оказался крепче, чем я ожидал,

– рассказал Джоет.

Отметим, что за спиной 32-летнего Хегая 22 победы (14 – нокаутом), а также поединок против казаха Залилова свелся вничью.

Напомним, что накануне этого боя Арнольд имел настоящие чемпионские цели, но поражение от Гонсалеса их разрушило.