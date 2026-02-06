Як повідомляє Express, спортсмен напав на свою колишню партнерку та іншу жінку. Обидва інциденти сталися у 2023 році.

Що відомо про скандал з британським боксером?

41-річний Мюррей мав успішну кар'єру боксера, поки травма не змусила його повісити рукавички на цвях у 2014 році. Свого часу він бився з відомими суперниками, серед яких Ентоні Кролла, і виступав в андеркарді бою Оскар Де Ла Хоя – Флойд Мейвезер у Лас-Вегасі в 2007 році.

Після спортивної кар'єри Мюррей відкрив власний спортзал, але зараз перебуває за ґратами. Британські ЗМІ описали деталі скандалів, внаслідок яких боксер потрапив у тюрму.

У 2023 році Мюррей працював кур'єром і побив жінку, яка везла двох своїх дітей на задньому сидінні автомобіля. Жертва отримала удар в обличчя після того, як вступила у суперечку зі спортсменом та ще однією жінко.

"Коли (інша жінка – 24 Канал) схопила її за волосся, обвинувачений вдарив її в обличчя", – сказала прокурор.

Унаслідок двох ударів жертва отримала перелом носа.

15 липня 2023 року, після розлучення зі своєю колишньою партнеркою, Мюррей проник до її дому через вікно, щоб обговорити сімейні питання. Боксер схопив її за волосся і кілька разів ударив по голові. Вони побігли вниз по сходах, і Мюррей кинув її на диван, стрибнув на неї і вкусив за груди.

Жертва, яка отримала низку травм, втекла на вулицю, де в конфлікт втрутився перехожий. Мюррей двічі спробував ударити його, але промахнувся.

Спортсмен, який у всьому зізнався, був засуджений до трьох років тюремного ув'язнення і отримав заборону контактувати зі своєю колишньою партнеркою протягом семи років.

Що відомо про Мюррея?