Легендарний реслер став чемпіоном WWE, встановиши рекорд промоушену

Нещодавно відбувся мейн-івент WrestleMania 41. Легендарний рестлер Джон Сіна бився проти Коді Роудса у титульному поєдинку.

Джон Сіна переміг чинного чемпіона промоушену. У результаті американець став здобув чемпіонський пояс WWE, який став для нього 17 за кар'єру реслера, повідомляє 24 канал.

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Як Сіна став чемпіоном

Джон Сіна отримав право на чемпіонський бій після перемоги у 6-сторонньому поєдинку на Elimination Chamber, що відбувся у березні цього року. Реслер об'єднався з Дуейном Джонсоном і Тревісом Скоттом, напавши на Коді Роудса.

Чемпіонське протистояння між Джоном Сіною та Коді Роудсом також не відбулось без втручання сторонніх осіб. На допомогу легендарному реслеру прийшов репер Тревіс Скотт.

Цікаво. Джон Сіна побив рекорд Ріка Флера за кількістю чемпіонських поясів WWE – 17 проти 16.

Нагадаємо, що вперше Джон Сіна став чемпіоном WWE у 2005 році. Легендарний реслер здолав Джей Бі Ела на WrestleMania 21.

Огляд чемпіонського матчу Коді Роудс – Джон Сіна: