Цікаво, що Джейк Пол має чинний контракт із PFL, який підписав у поточному році. Тому одній із найтоповіших організацій у світі змішаних єдиноборств потрібна лише згода від Олександра Усика, інформує 24 Канал із посиланням на talkSPORT.

До теми У команді Усика натякнули на проведення бою із кривдником легендарного Майка Тайсона

Відомий термін ймовірного двобою

Дон Девіс впевнений, що 2026-й рік є ідеальним варіантом для проведення очної битви Усика проти Пола-молодшого.

Нагадаємо, що у команді українського чемпіона першими заговорили про можливий двобій із Джейком. Усик теж не виключає варіанту такої зустрічі та вже звернувся до Пола. Боксер-блогер відреагував на заяву українця, створивши опитування щодо цього двобою для своїх підписників.

Також раніше Усик отримував виклик на поєдинок від колишнього чемпіона UFC Алекса Перейри з Бразилії.

Попри це все оглядач боксу Гарет Девіс не бачить сенсу у бою Усика проти Пола-молодшого за правилами MMA. Адже Олександр хоче повернути собі звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті з боксу, а для цього українцю потрібно провести реванш із Даніелем Дюбуа. Також Усик може провести захист поясу WBO проти тимчасового чемпіона по лінії Джозефа Паркера із Нової Зеландії.