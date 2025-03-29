Олександр Усик поширив постер можливого поєдинку проти Джейка Пола у своєму акаунті в інстаграмі. Український боксер без зайвих слів запостив сторіс, позначивши сторінку шоумена, пише 24 Канал.
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Олександр додав до сторіс лише емоджі очей, начебто стежить за Полом-молодшим. Цікаво, що на задньому фоні постеру фігурує клітка для змішаних єдиноборств. Схоже, що бій може відбутись за правилами MMA.
Усик перепостив постер можливого бою проти Пола / Скриншот із інстаграму Олександра
Джейк Пол вже відреагував на подібну публікацію Усика. Боксер-блогер перепостив собі сторіс українця, додавши для своїх підписників опитування із назвою: "Чи маємо ми це зробити?".
Пол створив опитування щодо бою проти Усика / Скриншот із інстаграму Джейка
Нагадаємо, що Джейк Пол востаннє виходив у ринг у середині листопада минулого року, коли переміг легендарного Майка Тайсона. Натомість Олександр Усик у своєму крайньому бою вдруге переміг у реванші Тайсона Ф'юрі. Після двох поспіль поразок "Циганський король" вчергове оголосив про закінчення кар'єри.
До слова. Виклик Усику кидав ексчемпіон UFC Алекс Перейра. У команді Усика теж не виключають цього двобою.
Наразі Усик чекає оголошення свого наступного суперника. Ймовірно, Олександр може вийти у ринг проти Даніеля Дюбуа або Джозефа Паркера.