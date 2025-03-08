Прайс у яскравому стилі перемогла досвідчену Джонас: відеоогляд історичного бою

В ніч проти 8 березня (в Україні) в Королівському Альберт-Холі у Лондоні відбувся вечір боксу під назвою "Нестримні". У головній події шоу легендарна Наташа Джонас билась проти Лорен Прайс.

На кону поєдинку були титули IBF, WBC та WBA у напівсередній вазі. Історичний бій серед жінок завершився перемогою Лорен Прайс, повідомляє 24 канал із посиланням на BOXXER.

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Тотальна домінація Прайс

Лорен Прайс молодша за Наташу Джонас на 10 років. Саме валлійка підходила до поєдинку у ролі фаворта, що почала доводити з самого початку. Боксерка з першого раунду активно пресингувала суперницю.

Наташа Джонас не змогла нічого протиставити Лорен Прайс. Валлійка була швидше та ефективніше за досвідчену опонентку. Британка за рахунок досвіду намагалась вирівнятись, але без шансів.

Чемпіонські раунди пройшли на зустрічних курсах, але Лорен Прайс виявилась все одно набагато сильнішою та більше влучала, ніж Наташа Джонас. У підсумку судді одноголосним рішенням віддали перемогу валлійській боксерці.

Лорен Прайс заволоділа трьома головними титулами у напівсередній вазі – WBC, WBA та IBF. Чемпіонський пояс WBO знаходиться в американської боксерки Мікейлі Маєр.

Відеоогляд бою Наташа Джонас – Лорен Прайс: