Тейлор та Серрано раніше вже двічі зустрічались у рингу. Тепер на знаменитих бійчинь очікує третій поєдинок, повідомляє 24 канал із посиланням на The Ring.

Читайте також Чемпіон UFC назвав можливу дату та місце проведення бою проти Усика

Коли відбудеться бій

Третій бій між Кеті Тейлор та Амандою Серрано відбудеться 11 липня 2025 року у Нью-Йорку. Місцем проведення поєдинку обрали легендарну арену "Madison Square Garden".

Цікаво, що першій бій Тейлор – Серрано відбувся саме на "Madison Square Garden". Тоді у квітні 2022 року ірландська боксерка роздільним рішенням суддів здолала суперницю з Пуерто-Рико.

У ніч з 15 на 16 листопада минулого року в Арлінгтоні Кеті Тейлор та Аманда Серрано бились в андеркарді Тайсон – Пол. Другий поєдинок закінчився перемогою ірландки, але вже одноголосним рішенням суддів.