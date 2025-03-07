Тейлор и Серрано ранее уже дважды встречались в ринге. Теперь знаменитых бойцов ожидает третий поединок, сообщает 24 канал со ссылкой на The Ring.

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Когда состоится бой

Третий бой между Кэти Тейлор и Амандой Серрано состоится 11 июля 2025 года в Нью-Йорке. Местом проведения поединка выбрали легендарную арену "Madison Square Garden".

Интересно, что первый бой Тейлор – Серрано состоялся именно на "Madison Square Garden". Тогда в апреле 2022 года ирландская боксерка раздельным решением судей одолела соперницу из Пуэрто-Рико.

В ночь с 15 на 16 ноября прошлого года в Арлингтоне Кэти Тейлор и Аманда Серрано сражались в андеркарде Тайсон – Пол. Второй поединок закончился победой ирландки, но уже единогласным решением судей.