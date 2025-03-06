Перейра считает, что бой с Усиком стал еще более возможным. Ведь Турки Аль аш-Шейх и Дэна Уайт подписали соглашение о создании нового боксерского промоушена, сообщает 24 канал со ссылкой на MMA Fighting.

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Перейра о бое с Усиком

Алекс Перейра поделился мыслями относительно потенциального боя с Александром Усиком. Бразильский боец считает, что у него большие шансы подраться с украинским чемпионом.

Чемпион UFC подчеркнул, что он может встретиться в ринге с Усиком уже в этом году. Перейра даже назвал возможное место проведения боя против украинского боксера.

Я прыгал от счастья, когда увидел эту новость. Кто знает? Возможно, уже в сентябре в Саудовской Аравии. Сперва я выразил заинтересованность в поединке с Усиком, а потом он ответил тем же. Осталось только увидеть заинтересованность в этом организаций. Я готов в любое время,

– сказал Перейра.

Напомним, что главная цель создания нового боксерского промоушена под руководством президентов UFC и WWE поможет расширить возможности для бойцов. Также зрители смогут увидеть больше разнообразных поединков.