Комитет WBA дал Александру Усик 24 месяца на организацию и проведение обязательной защиты титула. Это сделано для того, чтобы украинский чемпион имел больше времени на проведение поединков с желаемыми соперниками, сообщает 24 Канал со ссылкой на WBA boxing.

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Увеличили период для обязательной защиты

Всемирная боксерская организация отметила проведенные поединки Усика, который, по их словам, открыл новую эру в боксе. Поэтому Комитет WBA решил продлить срок обязательной защиты для украинца, что дало ему гибкость в поиске новых топовых соперников.

Усик участвовал в очень важных поединках для бокса, открыв новую эру в этом виде спорта. По этой причине Комитет WBA, основываясь на внутренних правилах, сосредоточился на содействии проведению высококачественных боев с помощью активности и конкуренции,

– заявили в Комитете организации.

Напомним, что Усик также владеет титулами WBO, WBC и IBO в хевивейте.

Уже до конца текущего года Усик может провести реванш с Даниэлем Дюбуа, на кону которого будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Была информация, что уже проведены предварительные переговоры, а сам поединок может состояться в Лондоне. Об этом заговорил известный промоутер Фрэнк Уоррен.