Фрэнк Уоррен заявил, что с удовольствием бы организовал реванш Даниэля Дюбуа против Александра Усика. Известный промоутер сказал, что эта вторая битва вошла бы в историю бокса и принесла наслаждение поклонникам этого зрелищного вида спорта, пишет 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.

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Где может состояться реванш

Уоррен назвал обоих боксеров лучшими супертяжами, которые заслуживают еще одну очную битву. Также промоутер назвал место проведения возможного реванша.

Если мы сможем это сделать, я был бы рад. Этот бой распродал бы "Уэмбли" за один день. Я хочу, чтобы он был организован в Лондоне, на "Уэмбли". Сделаю преимущество домашней арены для Дюбуа,

– сказал Фрэнк Уоррен.

Еще раньше сам Дюбуа поговаривал о лондонском "Уэмбли" для второго боя против Усика. Зато Александр заявлял, что не против снова побоксировать на фартовой для него земле в Саудовской Аравии. Именно в Эр-Рияде Дюбуа публично вызвал Усика не реванш, который украинец принял. Было это в декабре прошлого года после второго поединка Усика против Тайсона Фьюри.

Справка. Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023-го года. Александр победил техническим нокаутом в девятом раунде после того, как в пятом раунде получил ниже пояса.

Отметим, что последний раз Усик дрался на "Уэмбли" еще в октябре 2020-го года, когда провел бой против британца Дерека Чисоры. Александр победил "Del Boy" по единогласному решению судей: 117-112; 115-113 (дважды) в пользу украинского боксера.