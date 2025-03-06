Френк Воррен заявив, що із задоволенням б організував реванш Даніеля Дюбуа проти Олександра Усика. Відомий промоутер сказав, що ця друга битва увійшла б в історію боксу та принесла насолоду прихильникам цього видовищного виду спорту, пише 24 Канал із посиланням на talkSPORT.

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Де може відбутись реванш

Воррен назвав обох боксерів найкращими супертяжами, які заслуговують на ще одну очну битву. Також промоутер назвав місце проведення можливого реваншу.

Якщо ми зможемо це зробити, я був би радий. Цей бій розпродав би "Вемблі" за один день. Я хочу, щоб він був організований в Лондоні, на "Вемблі". Зроблю перевагу домашньої арени для Дюбуа,

– сказав Френк Воррен.

Ще раніше сам Дюбуа поговорював про лондонський "Вемблі" для другого бою проти Усика. Натомість Олександр заявляв, що не проти знову побоксувати на фартовій для нього землі у Саудівській Аравії. Саме в Ер-Ріяді Дюбуа публічно викликав Усика не реванш, який українець прийняв. Було це у грудні минулого року після другого двобою Усика проти Тайсона Ф'юрі.

Довідка. Перший бій між Усиком та Дюбуа відбувся у серпні 2023-го року. Олександр переміг технічним нокаутом у дев'ятому раунді після того, як у п'ятому раунді отримав нижче пояса.

Відзначимо, що востаннє Усик бився на "Вемблі" ще у жовтні 2020-го року, коли провів бій проти британця Дерека Чісори. Олександр переміг "Del Boy" за одноголосним рішенням суддів: 117-112; 115-113 (двічі) на користь українського боксера.