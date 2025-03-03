Між представниками команд вже відбулись попередні перемовини. Очікується, що протягом наступних тижнів все офіційно визначиться, чи побачать уболівальники реванш Усик – Дюбуа.

Цікаво Усик назвав п'ятірку найкращих боксерів сучасності: кого виділив чемпіон

Хто може замінити Дюбуа

Відомий промоутер Девід Хіггінс розповів, хто може замінити Даніеля у наступному поєдинку проти непереможного українця, пише 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

Поєдинок Усик – Дюбуа має сенс, адже бій за титул "абсолюта" визначає найкращого боксера. Якщо щось зірветься, то Джозеф Паркер буде першим у черзі на бій з Усиком, або з Дюбуа. Паркер буде готовий до наступного бою через два місяці,

– заявив промоутер.

Відзначимо, що на кону реваншу Усик – Дюбуа стоятиме звання абсолютного чемпіона світу. Адже Даніель зберігає титул чемпіона світу за версією IBF у хевівейті, попри відмову від поєдинку із Джозефом Паркером. Нагадаємо, що "Динаміт" знявся із протистояння через погіршення здоров'я. Його замінив Мартін Баколе, якого нокаутував Паркер у другому раунді.

До слова. Перемога над Баколе стала для Дюбуа 36-ю (24 – нокаутом) у 39-ти боях у професіоналах. Також за спиною 33-річного новозеландського боксера три поразки.

Усик та Дюбуа вже ділили ринг у серпні 2023-го року. Тоді зустріч тривала дев'ять раундів, коли Олександр відправив у нокаут суперника. Перед цим Даніель пробив нижче пояса українцю у п'ятому раунді, угледівши у падінні Усика симуляцію.