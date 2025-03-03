Между представителями команд уже состоялись предварительные переговоры. Ожидается, что в течение следующих недель все официально определится, увидят ли болельщики реванш Усик – Дюбуа.

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Кто может заменить Дюбуа

Известный промоутер Дэвид Хиггинс рассказал, кто может заменить Даниэля в следующем поединке против непобедимого украинца, пишет 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

Поединок Усик – Дюбуа имеет смысл, ведь бой за титул "абсолюта" определяет лучшего боксера. Если что-то сорвется, то Джозеф Паркер будет первым в очереди на бой с Усиком, или с Дюбуа. Паркер будет готов к следующему бою через два месяца,

– заявил промоутер.

Отметим, что на кону реванша Усик – Дюбуа будет стоять звание абсолютного чемпиона мира. Ведь Даниэль сохраняет титул чемпиона мира по версии IBF в хевивейте, несмотря на отказ от поединка с Джозефом Паркером. Напомним, что "Динамит" снялся с противостояния из-за ухудшения здоровья. Его заменил Мартин Баколе, которого нокаутировал Паркер во втором раунде.

К слову. Победа над Баколе стала для Дюбуа 36-й (24 – нокаутом) в 39-ти боях в профессионалах. Также за спиной 33-летнего новозеландского боксера три поражения.

Усик и Дюбуа уже делили ринг в августе 2023-го года. Тогда встреча длилась девять раундов, когда Александр отправил в нокаут соперника. Перед этим Даниэль пробил ниже пояса украинцу в пятом раунде, усмотрев в падении Усика симуляцию.