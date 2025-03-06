Перейра вважає, що бій з Усиком став ще більше можливим. Адже Туркі Аль аш-Шейх та Дена Вайт підписали угоду щодо створення нового боксерського промоушену, повідомляє 24 канал із посиланням на MMA Fighting.

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Перейра про бій з Усиком

Алекс Перейра поділився думками щодо потенційного бою з Олександром Усиком. Бразильський боєць вважає, що в нього великі шанси побитися з українським чемпіоном.

Чемпіон UFC підкреслив, що він може зустрітися в рингу з Усиком вже у цьому році. Перейра навіть назвав можливе місце проведення бою проти українського боксера.

Я стрибав від щастя, коли побачив цю новину. Хто знає? Можливо, вже у вересні в Саудівській Аравії. Спершу я висловив зацікавленість у поєдинку з Усиком, а потім він відповів тим самим. Залишилося лише побачити зацікавленість у цьому організацій. Я готовий у будь-який час,

– сказав Перейра.

Нагадаємо, що головна мета створення нового боксерського промоушену під керівництвом президентів UFC та WWE допоможе розширити можливості для бійців. Також глядачі зможуть побачити більше різноманітних поєдинків.