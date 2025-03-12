"Я б боксував з ним на задній нозі": ексчемпіон світу заговорив про перемогу над Усиком

Ще один представник боксерського світу заговорив про перемогу над Олександром Усиком. Цього разу подібну заяву зробив колишній чемпіон світу у крузервейті Джонні Нельсон.

58-річний колишній боксер впевнений, що у своїй праймовій формі здолав би Олександра Усика. Джонні Нельсон розповів, у якому стилі боксує непереможний українець, пише 24 Канал із посиланням на Bloody Knockout.

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Хто заговорив про перемогу над Усиком

Також Нельсон заявив, що знає, як потрібно боксувати із Усиком, аби його перемогти.

Я б переміг Усика. Я кажу це, і люди думають: "Про що говорить Джонні?" Зараз мені 58 років, але в розквіті сил я б переміг. Стиль Олександра Усика неортодоксальний, і більшості ортодоксальних боксерів важко з ним боротися. Усик і Ломаченко самі казали, що у дитинстві рівнялися на Нісама Хамеда. Я б боксував з Усиком на задній нозі, я знаю як битися з такими – змусив би його наступати, а потім би відповідав,

– сказав Нельсон.

Довідка. Джонні Нельсон із 1999-го по 2006 роки володів поясом чемпіона світу за версією WBO. За свою кар'єру британець провів 59 боїв – 45 перемог (29 – нокаутом), а також зазнав 12 поразок. Ще два поєдинки закінчились нічиєю.

Нагадаємо, що Усик продовжує чекати офіційного оголошення свого наступного суперника. Ймовірно, на Олександра чекає реванш із Даніелем Дюбуа. Їх перша зустріч відбулась влітку 2023-го, коли українець технічним нокаутом у дев'ятому раунді переміг "Динаміта".