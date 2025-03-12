58-летний бывший боксер уверен, что в своей праймовой форме одолел бы Александра Усика. Джонни Нельсон рассказал, в каком стиле боксирует непобедимый украинец, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloody Knockout.

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Кто заговорил о победе над Усиком

Также Нельсон заявил, что знает, как нужно боксировать с Усиком, чтобы его победить.

Я бы победил Усика. Я говорю это, и люди думают: "О чем говорит Джонни?" Сейчас мне 58 лет, но в расцвете сил я бы победил. Стиль Александра Усика неортодоксальный, и большинству ортодоксальных боксеров трудно с ним бороться. Усик и Ломаченко сами говорили, что в детстве равнялись на Нисама Хамеда. Я бы боксировал с Усиком на задней ноге, я знаю как драться с такими – заставил бы его наступать, а потом бы отвечал,

– сказал Нельсон.

Справка. Джонни Нельсон с 1999-го по 2006-й годы владел поясом чемпиона мира по версии WBO. За свою карьеру британец провел 59 боев – 45 побед (29 – нокаутом), а также потерпел 12 поражений. Еще два поединка закончились ничьей.

Напомним, что Усик продолжает ждать официального объявления своего следующего соперника. Вероятно, Александра ждет реванш с Даниэлем Дюбуа. Их первая встреча состоялась летом 2023-го, когда украинец техническим нокаутом в девятом раунде победил "Динамита".