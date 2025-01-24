"Великий Джордж" розповів, чого найбільше боявся Майк Тайсон

Майк Тайсон провів чимало великих поєдинків у своїй кар'єрі. Однак "Залізний Майк" так і не зустрівся зі своїм співвітчизником Джорджем Форманом.

"Великий Джордж" розповів, чому Тайсон вирішив уникнути бою. Легенда боксу зазначив, що Майк просто злякався, повідомляє 24 канал із посиланням на ESPN.

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Чого злякався Тайсон

Джордж Форман поміркував над тим, чому не відбувся його бій з Майком Тайсоном. "Великий Джордж" розповів, чого найбільше злякався "Залізний Майк".

Легенда боксу вважає, що причина у тому, що він має дуже сильний удар. Тому Тайсон вирішив уникнути двобою, аби не програти, але він навіть зрадів, що Майк злякався поєдинку.

Майк Тайсон боявся найбільше мого удару. Я був майстер у силі завдання удару. Я зробив собі такий удар, тренуючись з такими малими хлопцями, як Майк. Тайсон був достатньо розумний, щоб це зрозуміти,

– сказав Форман.

Нагадаємо, що Джордж Форман є власником світового рекорду. "Великий Джордж" у віці 45 років став найстаршим чемпіоном світу, відправивши в нокаут Майкла Мурера у 10-му раунді.