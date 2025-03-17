Спробує закрити поразку: екссуперник Ломаченка дізнався ім'я наступного суперника

Джордж Камбосос найближчим часом повернеться у ринг. Австралійський боксер спробує закрити минулорічну поразку від Василя Ломаченка.

У австралійському Сіднеї відбудеться вечір боксу. В межах спортивного шоу Джордж Камбосос проведе наступний бій, повідомляє 24 канал із посиланням на Dose of Boxing.

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Коли відбудеться бій

Джордж Камбосос мав битися проти Дауда Йордана. Однак в індонезійця виникли проблеми зі здоров'ям, тому він був змушений знятись з поєдинку за тиждень до проведення шоу.

Тепер австралійський боксер битиметься проти свого земляка. Джордж Камбосос розділить ринг із Джейком Віллі. Бій відбудеться 22 березня на "Qudos Bank Arena".

Нагадаємо, що у травні минулого року Джордж Камбосос бився проти Василя Ломаченка. Австралієць зазнав поразки та втратив титул чемпіона світу за версією IBF.