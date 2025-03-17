В австралийском Сиднее состоится вечер бокса. В рамках спортивного шоу Джордж Камбосос проведет следующий бой, сообщает 24 канал со ссылкой на Dose of Boxing.

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Когда состоится бой

Джордж Камбосос должен был драться против Дауда Йордана. Однако у индонезийца возникли проблемы со здоровьем, поэтому он был вынужден сняться с поединка за неделю до проведения шоу.

Теперь австралийский боксер сразится против своего земляка. Джордж Камбосос разделит ринг с Джейком Вилли. Бой состоится 22 марта на "Qudos Bank Arena".

Напомним, что в мае прошлого года Джордж Камбосос дрался против Василия Ломаченко. Австралиец потерпел поражение и потерял титул чемпиона мира по версии IBF.