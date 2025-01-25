Жертва Ломаченка проведе дебютний бій у новій ваговій категорії: що відомо

Джордж Камбосос планує повернутись в ринг у 2025 році. Австралійський боксер спробує свої сили у новій ваговій категорії.

Колишній чемпіон світу відновився після бою з Василем Ломаченком та готується до нового поєдинку. Боксер найближчим часом з'явиться у ринзі, повідомляє 24 канал із посиланням на BoxingScene.

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З ким битиметься Камбосос

Джордж Камбосос раніше виступав у легкій вазі. Цього разу австралієць вперше вийде в ринг у першій напівсередній вазі.

Дебютний поєдинок колишнього чемпіона світу відбудеться 22 березня. Місце проведення бою австралійський Сідней.

Серед можливих суперників Камбососа називають ім'я Матье Жермена. Боксер представлятиме Канаду.

Нагадаємо, що востаннє Джордж Камбосос бився проти Василя Ломаченка у травні 2024 року. Тоді австралієць програв достроково у сьомому раунді та втратив титул чемпіона світу за версією IBF.