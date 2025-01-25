Бывший чемпион мира восстановился после боя с Василием Ломаченко и готовится к новому поединку. Боксер в ближайшее время появится в ринге, сообщает 24 канал со ссылкой на BoxingScene.

Читайте также "Пытаются разрушить мою жизнь и карьеру": экс-соперник Ломаченко обвинил Top Rank

С кем будет драться Камбосос

Джордж Камбосос ранее выступал в легком весе. На этот раз австралиец впервые выйдет в ринг в первом полусреднем весе.

Дебютный поединок бывшего чемпиона мира состоится 22 марта. Место проведения боя австралийский Сидней.

Среди возможных соперников Камбососа называют имя Матье Жермена. Боксер будет представлять Канаду.

Напомним, что последний раз Джордж Камбосос дрался против Василия Ломаченко в мае 2024 года. Тогда австралиец проиграл досрочно в седьмом раунде и потерял титул чемпиона мира по версии IBF.