"Ми сіли та домовилися": колишній чемпіон світу висловився про бій Ф'юрі та Джошуа

Нещодавно Ентоні Джошуа переміг Джейка Пола. Після цього британський боксер кинув виклик Тайсону Ф'юрі.

Джонні Нельсон висловився про потенційну британську битву. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Sky Sports.

Що сказав Нельсон про бій Джошуа – Ф'юрі?

Він не вірить у те, що бій відбудеться, адже про нього говорили кожного року. Нельсон також наголосив, що це найбільший поєдинок у світі станом на зараз і кожен з боксерів немає титула чемпіона світу.

Це найбільший бій, але поки хоча б один із них не скаже: "Так, ми сіли та домовилися", я не вірю в це. Я думаю, що це пусті слова,

– сказав Нельсон.

Раніше Френк Воррен розповів, коли може відбутися бій між Ф'юрі та Джошуа. Також промоутер назвав умову, за якої "Циганський король" повернеться на ринг.

Коли відбудеться бій Джошуа – Ф'юрі?

Воррен у коментарі Queensberry Promotions заявив, що говорив з Ф'юрі щодо повернення на ринг. Бій "Циганського короля" проти Джошуа може відбутися влітку наступного року.

"Цей бій відбудеться влітку, наприкінці літа, тому що він сам сказав, що проведе ще один бій. Тайсон не збирається сидіти склавши руки. Якщо він збирається битися, то він сам вибере бій. За умови, що Тайсон отримає те, про що просив, це станеться. Якщо він цього не отримає", – сказав Воррен.

