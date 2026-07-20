Усик назвав фаворита бою Ф'юрі – Джошуа

Британські боксери Ентоні Джошуа та Тайсон Ф'юрі планують зустрітися в очному поєдинку наприкінці 2026 року. Втім, перед цим обидва проведуть проміжні бої: 25 липня Джошуа вийде на ринг проти Крістіана Пренги, а днем раніше, 24 липня, Ф'юрі зустрінеться з Маріушем Вахом.

Своїм прогнозом на майбутнє британське протистояння поділився український боксер Олександр Усик. Про це він розповів в інтерв'ю FightHype.

Хто переможе у бою Джошуа – Ф'юрі

Усик зазначив, що Ф'юрі та Джошуа мають абсолютно різні стилі ведення бою. За його словами, Джошуа є класичним боксером, тоді як Ф'юрі більше нагадує вуличного бійця, дії якого складно передбачити.

Ентоні – класичний боксер, а "Жадібне пузо" – вуличний боєць. "Жадібне пузо" – це мій друг Тайсон Ф'юрі. Я дуже поважаю цього хлопця. Це не класичний боксер. Від нього не знаєш, чого чекати. Кожен раунд непередбачуваний,

– сказав Усик.

Українець також згадав, що підготовка до двох поєдинків із Ф'юрі стала для нього одним із найскладніших етапів кар'єри. Заради тренувального процесу він майже повністю ізолювався від зовнішнього світу та навіть пропустив народження доньки.

Попри високу оцінку Ф'юрі, Усик вважає, що в разі очного протистояння перемогу здобуде Джошуа.

"Ентоні Джошуа", – відповів Усик на запитання про фаворита бою.

Трансляцію поєдинку здійснюватиме платформа Netflix. Остаточне місце проведення бою ще не визначено, однак серед можливих варіантів розглядають Велику Британію, США та Саудівську Аравію.

В андеркарді вечора боксу за участю Джошуа та Пренги також виступить український олімпійський чемпіон Олександр Хижняк.