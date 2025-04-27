Неймовірне досягнення: Джошуа потрапив у Книгу рекордів Гіннеса
- Джошуа Іялла встановив три світові рекорди, потрапивши до Книги рекордів Гіннеса.
- Іялла готувався до встановлення рекордів майже рік, тренуючись двічі на день.
Майстер бойових мистецтв Джошуа Іялла встановив декілька світових рекорд. Ба більше, британець потрапив до Книги рекордів Гіннеса.
Блогеру та спортсмену підкорились одразу три досягнення. Іялла виконав удари з повним розгинанням рук на голих кулаках і в боксерських рукавичках, а також удари з вагою, пише 24 канал із посиланням на Guinness World Records.
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Що підкорилось Іяллі
Джошуа Іялла завдав 453 удари голими кулаками, а також 374 панчі у боксерських рукавичках з повним розгинанням, і все це за одну хвилину. А також виконав 333 удари, тримаючи гирі вагою 1 кілограм.
Іялла встановив три рекорди: дивіться відео
Британський спортсмен та блогер Джошуа Іялла прокоментував свій успіх і розповів про підготовку до встановлення рекордів.
Я готувався майже рік. Ми наполегливо тренувалися. Двічі на день протягом останніх кількох тижнів до цього. Я виклався на максимум,
– сказав Іялла.
Джошуа також додав, що його дядько допоміг йому підготуватись, адже він працює тренером з боксу. Зі слів Іялли, важливу роль також зіграли заняття бойовими мистецтвами у підлітковому віці.