Неймовірне досягнення: Джошуа потрапив у Книгу рекордів Гіннеса

Майстер бойових мистецтв Джошуа Іялла встановив декілька світових рекорд. Ба більше, британець потрапив до Книги рекордів Гіннеса.

Блогеру та спортсмену підкорились одразу три досягнення. Іялла виконав удари з повним розгинанням рук на голих кулаках і в боксерських рукавичках, а також удари з вагою, пише 24 канал із посиланням на Guinness World Records.

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Що підкорилось Іяллі

Джошуа Іялла завдав 453 удари голими кулаками, а також 374 панчі у боксерських рукавичках з повним розгинанням, і все це за одну хвилину. А також виконав 333 удари, тримаючи гирі вагою 1 кілограм.

Іялла встановив три рекорди: дивіться відео

Британський спортсмен та блогер Джошуа Іялла прокоментував свій успіх і розповів про підготовку до встановлення рекордів.

Я готувався майже рік. Ми наполегливо тренувалися. Двічі на день протягом останніх кількох тижнів до цього. Я виклався на максимум,

– сказав Іялла.

Джошуа також додав, що його дядько допоміг йому підготуватись, адже він працює тренером з боксу. Зі слів Іялли, важливу роль також зіграли заняття бойовими мистецтвами у підлітковому віці.