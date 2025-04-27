Блогеру и спортсмену покорились сразу три достижения. Иялла выполнил удары с полным разгибанием рук на голых кулаках и в боксерских перчатках, а также удары с весом, пишет 24 канал со ссылкой на Guinness World Records.

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Что покорилось Иялле

Джошуа Иялла нанес 453 удара голыми кулаками, а также 374 панчи в боксерских перчатках с полным разгибанием, и все это за одну минуту. А также выполнил 333 удара, держа гири весом 1 килограмм.

Иялла установил три рекорда: смотрите видео

Британский спортсмен и блогер Джошуа Иялла прокомментировал свой успех и рассказал о подготовке к установлению рекордов.

Я готовился почти год. Мы упорно тренировались. Дважды в день в течение последних нескольких недель до этого. Я выложился на максимум,

– сказал Иялла.

Джошуа также добавил, что его дядя помог ему подготовиться, ведь он работает тренером по боксу. По словам Ияллы, важную роль также сыграли занятия боевыми искусствами в подростковом возрасте.