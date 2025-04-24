Если в мировых боксерских списках Александр Усик занимает ведущие позиции, то это не касается рейтинга Роя Джонса-младшего. Легендарный в прошлом боксер объяснил, почему поставил непобедимого украинца только на 10-11 место лучших боксеров хевивейта, информирует 24 Канал со ссылкой на All Out Fighting.

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Чего не хватает Усику по мнению Джонса-младшего

По мнению Джонса-младшего, Усик нет той взрывной мощности удара, которой должны обладать лучшие супертяжи в истории бокса. Рой сравнил этот показатель украинца с Мухаммедом Али.

Если оценивать ударную мощность, Усик не является топовым боксером. Если взять сильнейших боксеров мира, сравнить с Мухаммедом Али, они имеют мощный удар. Усик – большой боксер, но он не имеет нокаутирующей мощности. Это важный фактор, чтобы претендовать на место в десятке,

– заявил Джонс-младший.

Американский экс-боксер заверил, что с каждым последующим боем Усик становится все сильнее, может легко отправлять соперников в нокдаун, но никогда не будет считать панчером.

Чем славятся супертяжи? Ударной силой. У Усика этого нет,

– добавил Рой.

Напомним, что в профессиональной карьере Усик до сих пор не знает вкуса поражений – 23 победных боя (14 – нокаутом).

К слову. Рой Джонс-младший в последний раз выходил в профи-ринг в 2023-м году. В профессионалах американец провел 76 поединков, в которых одержал 66 побед (47 – нокаутом), потерпев 10 поражений.

Отметим, что Усик близок к реваншу с Даниэлем Дюбуа. Сейчас переговоры до сих пор продолжаются. Хотя издание The Ring сообщало, что вторая битва боксеров состоится 12 июля 2025 года на лондонском "Уэмбли".