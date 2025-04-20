На вершине данного рейтинга от talkSPORT оказался легендарный Мухаммед Али. Его первым преследователем в этом списке лучших супертяжей в истории бокса стал Ларри Холмс, сообщает 24 Канал.
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Кто попал в топ-10
Тройку лучших замыкает Джордж Форман, сердце которого перестало биться 21 марта текущего 2025-го года.
Выше всех в этом списке оказался до сих пор непобедимый Александр Усик. Обидчик Тайсона Фьюри занял 6-е место. Зато как раз "Цыганский король" сразу идет за спиной своего обидчика.
Если Виталий Кличко замкнул десятку лучших, то его младший брат Владимир занял 11-ю строчку.
Рейтинг лучших супертяжей в истории бокса от talkSport
- Мухаммед Али
- Ларри Холмс
- Джордж Форман
- Леннокс Льюис
- Джо Фрейзер
- Александр Усик
- Тайсон Фьюри
- Эвандер Холифилд
- Майк Тайсон
- Виталий Кличко
- Владимир Кличко
Ранее издание GiveMeSport обнародовало такой же рейтинг супертяжей. Однако места украинских боксеров в нем неприятно удивляют. Ни Усик, ни братья Кличко не попали в топ-10. Но есть в этих двух рейтингах одно сходство. Их лидером стал Мухаммед Али.