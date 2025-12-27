Джошуа отримав пропозицію щодо титульного бою: чи погодився боксер на поєдинок

Нещодавно Ентоні Джошуа бився проти Джейка Пола у Маямі. Британський боксер переміг американського блогера.

Тепер "Ей Джей" має пропозицію щодо титульного бою. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing News 24.

З ким може побитися Джошуа?

Френк Воррен розповів, що Джошуа може побитися за титул WBO проти Фабіо Вордлі. Однак колишній чемпіон світу ще не дав відповіді щодо того, чи хоче він зустрітися із земляком.

Нагадаємо, що Вордлі мав битися з Усиком. Проте українець відмовився від титулу, який зрештою перейшов до британського боксера.

Очікується також, що Вордлі призначать обов'язкового претендента на титул. Він може побитися проти Мозеса Ітауми.

Відзначимо, що Джошуа після перемоги над Полом звернувся до Тайсона Ф'юрі. Британський боксер кинув виклик "Циганському королю".

Що Джошуа сказав Ф'юрі?

Як повідомляє Netflix Sports, Джошуа заявив, що повністю готовий увійти у 2026 рік. Він наголосив на тому, якщо наміри Ф'юрі серйозні, то нехай він виходить і б'ється.

"Я один із найреальніших хлопців тут, я прийму будь-який виклик. Якщо ти справді крутий – виходь у ринг зі мною наступним. Досить балачок: "Ей Джей це", "Ей Джей те". Зустріньмось в ринзі й поговоримо кулаками", – заявив Джошуа.

Що відомо про можливий бій Джошуа – Ф'юрі?