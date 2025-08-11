Цього року може відбутись гучна подія у боксерській спільноті. Глядачі можуть побачити великий бій між Ентоні Джошуа та Джейком Полом.

Бен Девісон висловився стосовно можливого поєдинку. Зокрема, колишній тренер Ей Джея пояснив, чому Джейку Полу не треба битись з британським боксером, інформує 24 канал із посиланням на The Ring.

Чому Полу не варто битись з Джошуа?

Бен Девісон заявив, що бій між Ентоні Джошуа та Джейком Полом, це просто суцільне божевілля. Поєдинок з британським боксером буде вкрай небезпечним для американського блогера.

Екстренер Джошуа пояснив, що бій між Ентоні та Полом, це інший випадок. Девісон наголосив, що Ей Джей може просто відірвати голову Джейку.

Джошуа – один із найнебезпечніших хлопців у світі, з яким можна вийти в ринг. Ми бачили це на прикладі Нганну. Він – один із найбільш витривалих чоловіків на планеті в одному з найжорсткіших видів єдиноборств,

– сказав Девісон.

Нагадаємо, що Джейк Пол також може побитись з Олександром Усиком. Щоправда, бій може відбутись за правилами ММА.

Раніше повідомляли про те, що Ентоні Джошуа визначився з наступним суперником у профі-ринзі. Бій британського боксера може відбутись найближим часом.